Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 hanno avuto luogo le Giornate FAI di Primavera. Il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. L’evento, giunto alla 31ª edizione, ha offerto l’opportunità di passeggiare tra i tesori d’arte e natura di tutta Italia, partecipando alle visite a contributo libero proposte dai volontari della Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città, tra queste Militello in Val di Catania.

Il Comune di Militello in Val di Catania, l’APS Pro Loco di Militello in Val di Catania e il Servizio Civile Universale Unpli hanno organizzano questa domenica appena trascorsa, delle visite guidate volte a far conoscere ai visitatori il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico di Militello, Patrimonio dell’Umanità e Borgo piu’ bello di Sicilia 2022. Il tour ha preso inizio dall’ex Monastero dei Benedettini e si è svolto in due diverse fasce orarie: dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

In numerosi hanno visitato il centro storico di Militello, il Complesso monumentale, archeologico e paesaggistico di Santa Maria La Vetere. Accompagnati dagli addetti all’accoglienza e dagli operatori turistici.