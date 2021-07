Giorgio Panariello, “Story” a Taormina

Giorgio Panariello questo sabato al Teatro Antico di Taormina.

Il nuovo spettacolo “Story” di Giorgio Panariello questo sabato 24 luglio alle ore 21.30 al Teatro Antico di Taormina.

L’evento rientra nella programmazione Sotto Il Vulcano, rassegna itinerante di eventi e spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Lo spettacolo di Giorgio Panariello “Story” nasce dopo la pubblicazione nel 2020 del suo romanzo “Io sono mio fratello” che ha riscontrato un grande successo di pubblico e di critica.

Quest’estate Panariello torna sul palco per raccontarsi, come preannunciato dal titolo dello spettacolo. Un tuffo nel suo passato, come è nato Panariello, un giovane cameriere della Versilia che con sacrifici diventa uno dei più conosciuti one man show italiani.

Uno show dunque autobiografico, in attesa di salire nel 2022 sui palchi italiani con lo spettacolo teatrale “La Favola Mia”.

I biglietti sono disponibili su Puntoeacapo e nei circuiti abituali.