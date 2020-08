Gioele, trovato il corpicino del bimbo. Lo sfogo del papà: “Dubbi oggettivi sul metodo di ricerca”

Il corpicino martoriato di Gioele è stato rinvenuto ieri, a poca distanza dalla mamma Viviana Parisi. A trovarlo un volontario, l’ex carabiniere in pensione, Giuseppe Di Bello addentratosi in luoghi dove gli esperti non avevano cercato.

I resti, secondo gli acquirenti sono al 99% attribuibili al bimbo. Accanto, infatti, vi erano alcuni indumenti e un paio di scarpette blu. Al fine di assicurarsi che si tratti proprio di Gioele, nei prossimi giorni sarà prelevato un campione di DNA dal padre e comparato con quello del corpo ritrovato. L’autopsia, invece, sarà svolta tra domani pomeriggio e sabato mattina.

Dopo due settimane di ricerche, finalmente mamma e figlio si ricongiungono. Il papà, però, Daniele Mondello non nasconde l’amarezza: «Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche».