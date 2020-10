Catania, Gelsomino: “Proposte per scongiurare la chiusura di chioschi e paninari”

Giuseppe Gelsomino, capogruppo di Italia Viva al Consiglio Comunale di Catania, deposita, stamane, un interpello rivolto al sindaco Bonaccorsi e all’Assessore alle Attività produttive Ludovico Balsamo, in riferimento al divieto di esercizio per chioschi e paninari. Il decreto ministeriale del presidente dei ministri, emanato nella giornata di ieri, domenica 18 ottobre, vieta, infatti, l’esercizio a chioschi e paninari, visto che, da regolamento comunale, per queste attività non è permesso avere tavoli e sedie all’esterno.

Il consigliere comunale di Italia Viva, quindi, chiede la convocazione, urgente, della Giunta comunale per discutere circa le modalità da adottare per far lavorare tutti gli operatori del settore. ”Mi auguro- sostiene Gelsomino-che entro 48 ore la giunta comunale possa portare avanti tale proposta, cosicché gli operatori possano attrezzarsi con tavoli e sedie e non dover chiudere le proprie attività”.

G.G.