Arriva il gel igienizzante taroccato, sequestrato

Semplice gel detergente venduto come igienizzante per mani: l’emergenza Covid-19 non frena le truffe di chi, invece, tende ad approfittarsi della situazione.

I Finanzieri della Compagnia di Catania, infatti hanno scoperto e sequestrato oltre 1.500 flaconi di gel detergente recanti etichette con diciture ingannevoli, poiché venduti come disinfettante per mani. I militari hanno individuato un commerciante all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria, operante nell’hinterland catanese. L’uomo deteneva presso il proprio magazzino, pronte per la spedizione, numerose confezioni di falso gel “disinfettante”. Il prodotto, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni, era pronto per essere imballato e spedito. Dall’esame dei documenti fiscali già emessi, i militari hanno ricostruito la filiera commerciale complessiva di circa 5.000 articoli. I tanti clienti che avevano ricevuto la merce, principalmente farmacie ed erboristerie, erano ubicati in varie provincie siciliane e in Sardegna.

La successiva attività investigativa, eseguita anche mediante l’ausilio di altri Reparti del Corpo competenti per territorio, ha permesso di procedere al sequestro penale di tutte le confezioni di gel detergente poste in vendita.

Il titolare dell’attività commerciale all’ingrosso e i responsabili delle rivendite al dettaglio sarà segnalato per il reato di frode nell’esercizio del commercio.

E.G.