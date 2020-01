Gazzelle in concerto al PalaCatania

Prosegue “POST PUNK TOUR” dell’artista romano Gazzelle che torna live nei principali palazzetti di tutta Italia a partire da gennaio 2020.

La tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, vedrà l’artista protagonista sui palchi di Firenze, Milano Catania per poi far ritorno nella sua città d’origine, Roma, passando per Bari e in ultimo Napoli, con un live al Palapartenope l’8 febbraio 2020.

Oggi, venerdì 24 gennaio, è il turno del capoluogo etneo dove Gazzelle si esibirà al PalaCatania di Corso Indipendenza alle ore 20:00.

