Garage abusivi in condominio del Comune: 10 denunce

Abusivismo edilizio, invasione di edifici/terreni privati e/o pubblici, truffa aggravata e sfruttamento minorile o: sono alcuni dei tanti reati commessi da catanesi a Librino. Precisamente, in viale Moncada, 10 persone hanno costruito altrettanti garage in un condominio di proprietà del Comune di Catania.

Lavoro minorile e ville di lusso

I controlli della polizia, oltre a scovare i garage abusivi e denunciare i responsabili, hanno scoperto un minorenne che lavorava, come muratore, insieme al padre.Ma quest’ultimo non era il solo che faceva lavorare in nero il proprio figlio: nel villaggio Ippocampo di Mare, un uomo usava il figlio minorenne per trasportare acqua potabile. Inoltre, lo stesso aveva violato i sigilli apposti ad una villa di lusso costuita abusivamente sul territorio dell’Oasi

Mentre al Villaggio Campo Mare, i militari hanno denunciato, in stato di libertà, tre persone per occupazione abusiva. I cittadini, infatti, avevano preso possesso di una villa acquistata all’asta cinque anni fa, dove uno degli abusivi aveva persino costruito un’officina meccanica.

E.G.