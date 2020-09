Furto auto a spinta: accade ad Aci Catena

Bloccato e arrestato un rapinatore di auto, con un complice, ad Aci Catena. Si tratta del 43enne Ferdinando Rovito, del posto. Il servizio di pattuglia, per il controllo del territorio, nota in via Badia, il guidatore di una Toyota Yaris, intento a spingere con la propria auto una Smart. Le forze dell’ordine, quindi, si mettono all’inseguimento dei 2, i quali, nonostante tutto, procedevano speditamente. Per bloccare i due fuggitivi, infatti, i militari effettuano una pericolosa manovra che però consente loro di bloccarli. Ma il conducente della Toyota Yaris riesce a guadagnare la fuga mentre l’uomo a bordo della Smart viene bloccato e ammanettato. L’auto, inoltre, risultava rubata e manomessa nella parte elettrica. Nello specifico, infatti, estratti i fili dal vano dell’autoradio erano stati tagliati. L’arrestato si trova ai domiciliari così come disposto dal giudice.

G.G