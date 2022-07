Si intitola “Fuori Gioco”, il film interamente girato ad Acireale con un cast di giovanissimi e non solo, e la sceneggiatura di Carmelo Rosario Cannavò, attore di teatro, cinema e fiction noto al grande pubblico per la sua partecipazione alle serie, per citarne alcune, “L’onore e il Rispetto 3” regia Luigi Parisi e Alessio Inturri o “Rocco Chinnici” diretto da Michele Soavi.

Un progetto cinematografico, tutto made in Sicily, nato durante il primo lockdown, quando tutte le attività teatrali erano state limitate.

«In quel periodo mi sono chiesto: cosa si può fare in una situazione del genere dove non ci sono certezze? – racconta Cannavò – Un film è stata la risposta. Le scene che giravamo era un capitale che mettevamo da parte fra un divieto e l’altro e piano piano in due anni ci siamo ritrovati un film di due ore. Ne ho parlato prima con i collaboratori più stretti e infine con i ragazzi che sarebbero stati i protagonisti. L’entusiasmo con cui è stata accolta l’idea ci ha fatto iniziare e adesso eccoci qui».

La storia

Cosa racconta la storia?

«Intanto ci tengo a dire che i protagonisti sono i ragazzi. Non ci sono stati provini o selezioni ma tutti gli allievi del Centro Studi Artistici che hanno aderito al progetto sono stati inseriti con un ruolo rilevante. Ed è stata questa la più grossa difficoltà nella stesura della sceneggiatura, ma anche la più grande risorsa. Ovviamente ci sono anche attori “diversamente giovani” come me, Santo Pennisi, Maria Giovanna Lisbona, Alfio Bella, Salvo Mangano, Mario Russo e Riccardo Di Salvo, ma siamo al servizio dei ragazzi, la nostra presenza è al minimo indispensabile per far andare avanti la storia con credibilità e coerenza. La storia parla di un attore in declino, che per sbarcare il lunario chiede al cugino Saverio (Santo Pennisi), preside di un rinomato liceo acese, di fargli organizzare un corso di teatro nella scuola che dirige. Il preside cede all’insistenza di Totò, affidandogli quei ragazzi che rappresentano un peso per il prestigio della scuola e dei quali si sarebbe liberato con una buona politica di bocciature. L’incontro fra Totò e questi ragazzi “difficili” avvierà un processo sociale che pian piano, maturando anche attraverso episodi sconvolgenti, sorprenderà tutti».

Il cast

A comporre la colonna sonora originale del film Michele Romeo, mentre gli attori protagonisti in ordine di apparizione nel film sono: David Cannavò, Sebastiano Grasso, Anna Maria Romeo, Francesca D’urso, Giulia Vasques , Graziano Grancagnolo, Giorgia Grasso , Sofia Costanzo, Greta Cristaudo, Antonio Presti , Angelo Finocchiaro, Francesco Pansera, Vanessa Pagano, Benedetta Rao, Elena Brischetto, Sofia Bottino, Francesca Rigano, Marco Calabretta, Anna Laura Fiamingo, Carla Chiarenza, Anastasia Fortino, Emanuele».

Regia

Quanto alla regia è stato l’occhio attento di Diego Cannavò ad immortalare tutto, con una camera a spalla come ci racconta.

«Il taglio del film è assolutamente dinamico perché parla di giovani. La mia formazione come regista cinematografico è data dall’esperienza maturata negli ultimi dieci anni, prima di aprire un canale YouTube, nella realizzazione di video comici con un mio amico e poi la contaminazione multimediale assunta dalle produzioni teatrali del Centro Studi Artistici della quale mi sono sempre occupato».

Il primo ciak è stato battuto il 12 luglio 2020 e sabato 16 a distanza di due anni, verrà proiettato in prima assoluta al Cinema Multisala Margherita, alle 17,30 e alle 21,00.