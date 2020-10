Fumogeni in piazza Vincenzo Bellini

Sono immagini che indignano la comunità catanese quelle postate sul profilo di Lungomare Liberato. In un breve video, infatti, si vede il denso fumo dei fumogeni che accerchia la fontana di piazza Vincenzo Bellino, conosciuta ai più come piazza Teatro Massimo.

Un atto vandalico di grande spessore compiuto nel salotto della città.

«Come se non bastassero -si legge in un post su Facebook di Lungomare Liberato- gli incredibili fuochi d’artificio che sparano in Piazza Bellini a mezzanotte, questa volta sono arrivati pure ad accendere i fumogeni! La città è completamente allo sbando. Il Comune di Catania e le forze dell’ordine si diano una mossa per ripristinare la legalità, non si può andare ancora verso il baratro».

E.G.