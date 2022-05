Oltre due ore per trovare un candidato sindaco a Palermo, ma al momento il centrodestra non sembra aver raggiunto l’unità.

«Siamo ai dettagli», dice Gianfranco Miccichè mentre lascia la riunione. Dentro la sala dell’hotel gli alleati proseguono il confronto.

Poco dopo va via anche Francesco Cascio, il candidato di Fi e Lega. Facce scure, nonostante le parole di circostanza. A nulla valgono le insistenze per fare rientrare Miccichè nell’hotel per proseguire il confronto con Roberto Lagalla, che le prova tutte per chiudere l’accordo che non arriva quando mancano dieci giorni alla presentazione delle liste elettorali. «Ne riparliamo», chiosa il leader di Fi in Sicilia prima di salire in auto.

Oggi sono previsti altri colloqui, ma le parti rimangono ancorate nelle proprie posizioni: il nodo rimane il Musumeci bis. Fi e Lega vorrebbero chiudere l’accordo rimandando il confronto sulle regionali, FdI insiste sull’ok immediato alla ricandidatura del governatore.

Sullo sfondo rimangono programma e assetti interni a Palermo qualora il centrodestra unito dovesse vincere al primo turno le comunali del 12 giugno.

E.G.