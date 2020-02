Fugge dall’ex marito violento e si rifugia in caserma

Ha tentato di violentarla, e al suo rifiuto l’ha minacciata. Questa è solo una delle tante angherie subite da una donna da parte dell’ex marito di 36 anni.

Nella mattinata di sabato scorso, una donna chiedeva disperatamente aiuto nei pressi della caserma. Un carabiniere, pertanto, affacciandosi immediatamente ha notato la donna che stava facendo scendere dei bambini dalla macchina, raccontando d’essere inseguita dal suo ex marito a bordo di un furgone.

Il militare intravedeva effettivamente un furgone che svoltava in una strada adiacente nel tentativo di allontanarsi. Qindi si prodigava in una corsa che gli ha consentito di trovare quel veicolo fermo in una via non distante dalla caserma ed alla cui guida si trovava l’ex marito della donna. Quest’ultima, madre di quattro figli, aveva già denunciato l’uomo per le stesse motivazioni.

La notte precedente, l’ex marito si era introdotto all’interno della sua abitazione strappandole dalle mani le chiavi della sua autovettura. Addirittura, l’uomo si era permesso di mangiare anche le pietanze che la donna aveva preparato per la figlia. Il 36enne quindi si allontanava per ritornare proprio quella mattina, asseritamene per restituire le chiavi ma col chiaro intento di avere un rapporto sessuale che la donna però rifiutava categoricamente. Il marito, in quel momento d’ira le mordeva il labbro superiore.

Non soddisfatto, all’ennesimo respingimento l’uomo aveva cominciato a minacciare la donna dicendole che le avrebbe bruciato l’autovettura. Dopo queste parole, la poveretta riuscita a far salire i figli sulla macchina, si era precipitosamente diretta verso la caserma inseguita dall’ex coniuge.

L’uomo già pregiudicato, con le accuse di lesioni personali aggravate, atti persecutori e violenza sessuale, si trova associato al carcere catanese di Piazza Lanza.

E.G.