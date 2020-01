Fugge dai carabinieri con la moto da cross: arrestato pusher 22enne

Spacciatore in fuga a bordo della propria moto da cross: è successo a Catania, dove i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 22enne catanese Nicola Sparti. Il giovane è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

G razie a quella sua moto da cross che utilizzava per raggiungere quella che era diventata la sua “zona di spaccio” e, per tal motivo i militari lo avevano puntato. Nella serata di ieri i militari, sicuri che anche lo Sparti si sarebbe presentato a “lavoro”, si sono puntualmente appostati in via Del Parco in attesa del loro obiettivo. Attesa che non lunga, in quanto l’uomo, giunto appena dopo il loro arrivo, aveva immediatamente effettuato la sua prima cessione ad un cliente. I militari, balzati fuori dal loro punto d’osservazione hanno cercato di bloccare il giovane. Ma quest’ultimo, accortosi della loro presenza, ha inforcato la propria moto fuggendo a tutto gas tra le stradine del parco. La sua fuga è durata circa cento metri nei quali i militari lo hanno inseguito. Ad un certo, il fuggiasco si è schiantata contro una panchina, provocandosi escoriazioni al volto ed alle mani.

I militari hanno rinvenuto addosso al giovane ben 22 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al singolo acquirente. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.