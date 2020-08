Fugge con lo smartphone mentre i proprietari lo inseguono: bloccato dai cc

Un 19enne di origini gambiane entra in un negozio sito in Via Archimede e ruba uno smartphone appoggiato al bancone. La titolare del negozio, dopo avergli fatto notare che era sprovvisto di mascherina, quindi, impossibilitato ad entrare, lo invita gentilmente a uscire. Il giovane malvivente, invece, notando un cellulare incustodito sul bancone, scatta per afferrarlo e scappare via. La donna, quindi, insegue il ladruncolo, con l’aiuto del coniuge. Infatti, il marito, chiamando, ripetutamente, il cellulare le permette di capire dove il fuggiasco si stava dirigendo. Giunta in Piazza Della Repubblica, la donna si rivolge ai militari stazionati davanti alla Banca D’Italia che, in poco tempo, riescono a bloccare il ragazzo e recuperare il telefonino

G.G.