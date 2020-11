Frozen Porridge: arriva dall’Inghilterra la colazione sana per eccellenza

Eccoci qui con il nostro secondo appuntamento. Oggi vi propongo un’altra ricetta sana, nutriente e completa: il porridge!

Il porridge è la colazione anglosassone più conosciuta, genuina ma molto versatile. Una zuppa di fiocchi di avena arricchita con frutta fresca e secca ti da la giusta ricarica per iniziare al meglio la giornata.

La ricetta

Frozen Porridge proteico

Ingredienti:

40gr fiocchi di avena:

200gr latte di mandorla;

100gr skyr bianco;

1 cucchiaino di miele;

frutta fresca.

Preparazione

Versa i fiocchi d’avena ed il latte di mandorle in un pentolino. Cuoci a fiamma bassa per 4-5 minuti mescolando spesso con una spatola. Quando l’avena risulterà morbida e avrà assorbito il latte, spegnete il fuoco e trasferite il porridge in una ciotola. A questo punto unisci lo skyr e mescola per bene. Mettilo in frigorifero per almeno due ore e poi guarnisci a tuo piacimento. Io ho utilizzato more e gelsi.

Contatti: Instagram roby_healthylife Facebook: robi_healthylife