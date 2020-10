Free Mind Foundry Academy lancia i nuovi corsi business-oriented altamente professionalizzanti

Ricerca tecnologica ed alta formazione, esperienza diretta presso aziende digitali operanti in diversi settori. È questo l’obiettivo dei corsi erogati dalla Free Mind Foundry Academy, International Cooperation Hub con sede ad Acireale, in provincia di Catania.

La FMF Academy forma, infatti, giovani eccellenze desiderose di costruire la propria carriera lavorativa nei settori digitale ed informatico. Tra le varie proposte formative, allineate alle nascenti richieste del mondo del lavoro. Dalla Masterclass Full Stack Developer, il corso in Project Management fino al Cisco Certified Network Associate (CCNA).

La Masterclass di Full Stack Developer è finalizzata all’apprendimento dei framework back-end e front-end più utilizzati per realizzare applicazioni web. Il full-stack developer è, infatti, il programmatore per eccellenza. La Masterclass della durata di 2 mesi, in avvio l’8 Ottobre con modalità di partecipazione in presenza, si rivolge a laureati in discipline scientifiche e diplomati con comprovata esperienza nel settore ICT. Grazie alla partecipazione di docenti, manager aziendali e professionisti del settore, Free Mind Foundry Academy agevola l’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo percorsi di internship presso le aziende digitali operanti all’interno del Campus o i partners locali.

Project Management per formare neolaureati, professionisti e dipendenti aziendali

Il corso di Project Management è, invece, rivolto a neolaureati, professionisti, aziende che vogliono formare i propri dipendenti. Il Project Manager è il responsabile di progetto, colui che si occupa della pianificazione, del controllo e della gestione di un progetto, ottimizzando tempi, risorse e budget. Alla fine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e l’attestato con le 35 Contact Hours necessarie per poter prenotare l’esame di certificazione PMI (Project Management Institute). Alla fine del corso, della durata di 4 mesi in presenza o in live streaming, sarà garantito uno stage di 40 ore per mettere in pratica le skills acquisite.

Il corso CCNA forma tecnici junior in grado di eseguire la configurazione e il troubleshooting di impianti di reti aziendali convergenti LAN e WAN. Garantendo così una conoscenza adeguata dei protocolli di routing e switching con particolare riferimento ai servizi ISP. Ma anche alle tecnologie di accesso. Ad oggi, la Certificazione Cisco CCNA è la più richiesta fra le certificazioni informatiche. Ma anche la più utile, sia dal un punto di vista professionale sia nel mercato del lavoro ICT.

Giorno 5 Ottobre, FMF Academy offrirà la possibilità di vincere una borsa di studio per partecipare alla seconda edizione del corso Cisco Certfied Network Associate. Gli studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2019/2020 potranno frequentare il corso a condizioni economiche agevolate.

Per informazioni è possibile visitare il sito web freemindfoundry.com, scrivere via whatsapp al 342 768 8003 o via e-mail all’indirizzo [email protected]

E.G.