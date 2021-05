Francesco De Gregori, il concerto a Bagheria

Biglietti disponibili per il concerto di Francesco De Gregori a Bagheria.

L’estate 2021 è quella della rinascita e della seconda edizione di GoGreen Festival – Music & Art.

Per l’occasione, domenica 18 luglio in Piazza Stazione a Bagheria ci sarà infatti in concerto Francesco De Gregori.

Il tour “De Gregori & Band Live- Greatest Hits” lo vedrà da luglio sui palchi d’Italia con le canzoni più famose e significative del suo repertorio. La band che accompagnerà De Gregori è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

L’evento, volto a incentivare il turismo coinvolgendo tutta la provicia di Palermo, è organizzato da GoMad Concerti e Puntoeacapo Concerti, patrocinato dal Comune di Bagheria e in partnership con Palermo Suona, Bitta, Piccolo Parco Urbano.

I biglietti per il concerto di Francesco De Gregori sono disponibili su Puntoeacapo e su Ticketone.