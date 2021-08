Forte ondata di calore in arrivo la prossima settimana

La Sicilia ha vissuto solo alcuni accenni della forte ondata di calore pronta ad avvolgere tutta l’Italia.

L’arrivo dell’anticiclone sub-tropicale, alimentato dalle roventi masse d’aria in risalita direttamente dalle terre sahariane, porterà le temperature a picchi davvero estremi anche nelle zone finora non ancora colpite come alcuni regioni del Nord.

Le previsioni

Sarà il weekend a preparare l’Isola alle temperature bollenti quando l’alta pressione africana farà sfiorare alla Sicilia i 40°C.

Specialmente da martedì si assisterà ad una risalita vertiginosa del termometro nelle regioni del Sud e le due Isole Maggiori: in Sicilia è concreta l’ipotesi di picchi di 45-46°C. L’ondata di calore si protrarrà per tutta la settimana.

E.G.