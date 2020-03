Ford Ecosport: design deciso come la tenuta su strada

Per tutti gli amanti dei Suv, un’ottima soluzione può essere l’acquisto della Ford Ecosport, il modello appartenente al segmento dei crossover di Ford completamente rinnovato nel 2018.

Grazie all’ultimo aggiornamento, la Ford Ecosport presenta ora uno stile maggiormente vicino a quelle che sono le preferenze degli automobilisti europei. Allo stesso tempo, però, la Casa automobilistica Ford ha saputo conservare

un’impostazione da veicolo in grado di adattarsi a qualsiasi superficie.

Design interno

Il design interno del Suv Ford Ecosport si presenta lineare e semplice, con le plastiche della plancia che restituiscono un senso di robustezza importante. Rispetto al precedente modello, nella parte centrale compaiono molti meno tasti, sostituiti dal display del sistema di infotainment, il nuovo SYNC 3 da 8 pollici ereditato dalla nuova Ford Fiesta e abilitato per l'utilizzo sia di Android Auto che di Apple CarPlay.

Infine, poggia braccia, cambio, freno a mano e volante sono ricoperti da una pelle morbida, grazie alla quale la qualità percepita è molto elevata.

Design esterno

Per quanto riguarda, invece, il design esterno, il Suv Ecosport di Ford ha un carattere più deciso, merito di una linea più massiccia nella zona frontale. Sono stati ridisegnati anche i fari, con la parte superiore che si mostra con un taglio più filante e aggressivo. Sulla fiancata Ford propone una linea di cintura bassa, attraverso cui l’intero abitacolo guadagna una maggiore luminosità rispetto alla prima generazione.

Inoltre, l’aumento delle dimensioni dei passaruota fa sì che anche i cerchi abbiano misure più grandi se confrontati con quelli della prima Ecosport. Al posteriore, infine, si segnala il design digradante del lunotto, capace di donare movimento all’intera area del retro vettura.

Motore

La seconda generazione della Ford Ecosport è dotata di un motore 1.0 tre cilindri a benzina e di un motore 1.5 litri diesel. Entrambi sono disponibili nelle due varianti da 99 e 125 cavalli. Tutti i dettagli tecnici sul nuovo crossover della Casa automobilistica statunitense sono ampiamente discussi nella pagina dedicata Ford Ecosport Quattroruote, tra i principali e autorevoli portali automobilistici.

Costo della vettura

Come apprendiamo anche da fonti certificate come Quattroruote, il prezzo di listino del Suv Ford Ecosport appartenente alla seconda generazione parte da 19.500 per la variante 1.0 EcoBoost 100 cavalli a benzina allestimento Plus, fino ad arrivare ai

26.250 euro per il modello più accessoriato, la Ecosport 1.5 Ecoblue 125 cavalli diesel con allestimento S&S AWD Business.

Tenuta su strada

Nella variante con motore diesel 1.5 EcoBlue da 125 cavalli, con l’aggiunta della trazione integrale e allestimento ST-Line, il mini Suv Ecosport di Ford ha un minore sottosterzo rispetto alla generazione precedente, con una tenuta di strada più affidabile e uno sterzo maggiormente diretto. Buone sensazioni anche dal cambio manuale, con innesti precisi, mentre l’impiego della trazione integrale diminuisce il rollio in maniera netta. Infine, nel fuoristrada e in condizioni di asfalto deteriorato la vettura rimane molto bilanciata.