Food Pairing: il cibo incontra l’alcool. Gli abbinamenti più insoliti e gustosi

Nella vita, così come in cucina, spesso la felicità deriva dagli abbinamenti perfetti. Non fanno eccezione gli alcolici, che possono dare una marcia in più non solo alla serata, ma anche ai piatti che accompagnano. È una tendenza che prende il nome di food pairing, e che ultimamente si sta lanciando alla conquista degli appassionati italiani. Vediamo dunque di scoprire insieme quali sono gli abbinamenti più insoliti fra cibo e alcool.

Food pairing: l’arte di abbinare insieme food&beverage

Il food pairing innanzitutto piace perché può aggiungere una nota di novità a qualsiasi piatto, sia dal punto del gusto (ovviamente), sia per quel che riguarda l’estetica e quindi l’impiattamento. Lo scopo è trovare una serie di elementi in grado di incastrarsi fra loro, con una sincronia che fa rima con sintonia, in modo tale da creare un piatto realmente unico nel suo genere. È chiaro che si possono trovare infinite combinazioni e opzioni, come nel caso del vino e della carbonara, forse uno dei più “classici” (per modo di dire).

Chi desidera alzare il tono della gradazione alcolica, per un food pairing memorabile, può ricorrere ad esempio al gin aromatico utilizzato per arricchire un piatto elegante come il salmone affumicato. Anche il whisky rientra di diritto in questa classifica, e può essere usato per una marea di abbinamenti diversi. Si parla ad esempio del pescato fresco e dei frutti di mare, insieme a piatti come il sushi o lo stinco di agnello brasato; persino il manzo scottato, infine, si sposa a meraviglia con il gusto di un alcolico come il

whisky.

La nuova tendenza del cocktail pairing e altri consigli utili

Non solo food, ma anche cocktail pairing. Si tratta di una nuova tendenza che sta spopolando anche in Italia, e che vede come protagonista un alcolico come il vino, sia esso bianco o rosso, o i superalcolici e i distillati. Il rum, ad esempio, può rivelarsi un valido alleato sia come ingrediente all’interno di una ricetta, sia come abbinamento beverage da affiancare a diverse portate. Per scegliere un buon prodotto, ci si può

affidare ancora una volta al web, optando ad esempio per alcuni dei migliori rum disponibili su Tannico , diversi per tipologia, agricoli o tradizionali. Va detto, poi, che rispetto al food pairing, il cocktail pairing prevede un semplice abbinamento e non il mix del cibo con gli alcolici. Questi abbinamenti possono avvenire seguendo due filoni, o per contrasto o per similitudine, in base all’effetto che si desidera ottenere. Il contrasto, ad esempio, è ovviamente l’opzione per chi ama il “rischio” e per chi desidera scoprire sapori nuovi e unici nel loro genere.