Folla all’aeroporto di Catania: il Coronavirus non ferma i viaggiatori

La Sicilia isolata? Sì ma solo sulla “carta”. Pare, infatti, che l’emergenza sanitaria in atto in tutto in mondo non abbia fermato i viaggiatori che affollano l’aeroporto di Catania.

È quanto denuncia sulla propria pagina Facebook l’associazione Lungomare Liberato.

«Ci sarebbe questa situazione oggi all’aeroporto di Catania. Ricordiamo che solo pochi giorni fa, una signora, dalla Lombardia è riuscita a prendere l’aereo per Catania ed un taxi fino a Modica nonostante fosse positiva ed in quarantena. Ma non esiste una banca dati con tutti i nominativi delle persone malate in modo da evitare che possano salire sugli aerei?».

Secondo una testimonianza sul volo Roma-Catania ci sarebbero tanti passeggeri sbarcati con tosse e “tutti con un fierissimo accento Catanese, altro che Francesi, e uno si vantava pure di uscire con la ragazza stasera”.

In giornata sono previsti altri scali dalla capitale.

E.G.