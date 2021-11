Focolaio covid in una Rsa a Mascalucia

Boom di contagi in Sicilia, il picco della curva continua a salire. Oggi si registra un focolaio covid in una Rsa sita a Mascalucia.

Come segnalato solo pochissimi giorni fa da parte dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quarta ondata di contagi è già in atto. E infatti in brevissimo tempo salta fuori un focolaio.

La struttura in questione, appartenente al Distretto Sanitario di Gravina, si trova a Mascalucia e al momento si accerta un numero di infetti che si aggira tra i 20 e i 30.

A dare una certezza sul numero dei contagiati saranno gli accertamenti sanitari dell’ASP di Catania.

Il numero dei soggetti che dunque risulterebbero positivi riguarda non solo gli ospiti della struttura sanitaria, ma anche circa 6 dipendenti. Tutti gli altri, con sintomi analoghi a quelli del covid, saranno a brevissimo sottoposti a tampone, collaboratori e non. I positivi, coloro i quali risulteranno infettati e che si sono trovati a stretto contatto con un soggetto positivo, saranno sottoposti a quarantena.

In questa struttura, sia dipendenti che ospiti, risultano essere vaccinati con prima e seconda dose.

A vigilare sulla questione l’ASP che sta già effettuando tutti i controlli del caso e adottando le procedure dovute.

Ma la struttura sanitaria assistenziale che si trova a Mascalucia non sembra essere l’unico focolaio. Anche un’altra Rsa, appartenente sempre al Distretto Sanitario di Gravina, che si trova a Trecastagni risulta avere un numero notevole di positivi.

In questa struttura già un terzo degli ospiti risulta essere infetto. Sono stati registrati infatti circa una decina di positivi su un numero di 30 ospiti.

Anche in questo presidio sono state avviate dall’Asp e dalla struttura stessa tutte le precauzioni e i protocolli anticovid necessari per limitare e circoscrivere i contagi. Oggi sul posto le squadra Usca per effettuare i tamponi.