Focolaio a Sambuca di Sicilia, Razza annuncia mini lockdown in alcune zone

Altri 46 positivi a Sambuca di Sicilia, dopo i sei rilevati in una casa di riposo dove si sono registrati già due decessi. In totale, dunque, nel comune dell’agrigentino si segnalano ben 52 persone affette da Covid19.

«Entriamo in una fase dell’epidemia -esordisce l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza- che deve ancora di più caratterizzarsi per la rapidità delle decisioni. Entro oggi alla luce della valutazione sull’andamento epidemiologico, l’assessorato della Salute proporrà al presidente della Regione l’adozione di provvedimenti contenitivi per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato di contagi da Coronavirus».