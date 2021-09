Flower Power, l’autunno 2021 è floreale

Esplosione floreale, è la definizione di questo autunno 2021.

L’autunno è un momento difficile per la moda. Non si sa mai cosa indossare. Per i sandali inizia a far freddo, per gli stivaletti è davvero troppo presto. I colori sgargianti iniziano a stancarci, ma non siamo pronte per le tonalità più invernali.

Tantissimi sono i “fashion mistakes” autunnali.

Ma cosa non deve mancare nel nostro armadio questo autunno?

Uno dei must per questo autunno 2021 è sicuramente un capo dalla fantasia floreale. L’autunno 2021 è infatti travolto da vestiti, capi, accessori, dettagli floreali.

Le stampe floreali non sono dunque solo per il risveglio primaverile o per le calde estati. Qualche fiore infatti sdrammatizza i toni e il rigore delle stagioni più fredde.

Secondo Vogue, sono cinque i trend floreali da conoscere, interpretare e soprattutto…INDOSSARE!

1. Fantasie Floreali all over

Fiori in total look. Le parole d’ordine sono: no limits! Che lo comprendiate o no, ma soprattutto, che vi sentiate pronte o no, questo è un trend irrinunciabile. Fiori enormi, giganti in total look. La vostra figura si trasformerà in un campo di peonie, di margherite, di rose o di gardenie.

2. Fantasie Floreali in mix and match

Questo è probabilmente il trend più complicato da interpretare. Il mix and match è sempre difficoltoso e, se non si è bravi, si rischia di commettere gravi errori di stile. Il segreto è puntare su tessuti floreali diversi anche per consistenza, senza cadere nel “cattivo gusto”.

3. Fantasie Floreali in versione dark

E’ il trend meno comune ma il più affascinante. Il lato oscuro dei fiori, le rose pungenti, il rosso delle rose che richiama il colore del sangue. Per rendere “dark” il floreale romantico basta reinterpretarlo con qualche dettaglio in pelle, delle borchie o semplicemente con un chiodo proprio come la proposta autunnale di Alexander McQueen.

4. Fantasia Floreale come dettaglio romantico

La versione più classica, la più comune, è quella romantica. Un piccolo dettaglio floreale come un accessorio per capelli, un dettaglio su una borsa, una spilla, un ricamo o maxi decorazioni in 3D come in Oscar de la Tenta.

5. Look monocromo floreale

L’ultimo trend floreale per questo autunno 2021 è la versione no colore, total White. Un accenno di inverno, neve e freddo dunque per “fiori glaciali”.

Dagli anni 70 è tutto, “Flower Power!”