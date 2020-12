Firmato il decreto di Natale: coprifuoco confermato alle 22 e divieto di spostamento tra Comuni nelle festività

Send an email

Alla fine ha prevalso la linea dura. Il governo non può permettersi di inceppare nell’errore di quest’estate, così il periodo natalizio sarà tutt’altro che un “libera tutti”.

Emanato il decreto -composto da due articoli- che si concentra sul periodo delle festività, un piccolo anticipo del nuovo DPCM in vigore da domani, venerdì 4 dicembre. Ma entriamo nel dettaglio: in cosa consiste la stretta di Natale?

Spostamenti tra Regioni

Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti interregionali. Ma sarà lasciato spazio a deroghe per il rientro nel proprio domicilio. Si confermano le eccezioni per motivi di necessità, lavoro e salute.

Mobilità tra Comuni: ecco cosa cambia

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sarà consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Seconde cose fuori Regione: il governo dice no

Dal 21 al 6 gennaio non ci si potrà recare verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.

Una conquista per i ristoratori: attività aperte a pranzo nelle festività

I ristoratori stavano tremando all’ipotesi di una chiusura totale a pranzo nelle festività. Si calcolava una perdita di fatturato pari a 25 milioni di euro solo in Sicilia: ma adesso potranno dormire sogni tranquilli. Il governo autorizza l’apertura fino alle 18:00 di bar e ristoranti a Natale, Santo Stefano, primo e 6 gennaio. Limite a tavola: max quattro commensali.

Passo indietro per gli Hotel: ristoranti chiusi a Capodanno

Grande novità riguarda gli hotel: per la serata di Capodanno, i ristoranti rimarranno chiusi. Concesso per i clienti solo il servizio in camera.

Confermato il nemico degli italiani: coprifuoco alle 22

Rappresentava uno dei punti più anticipatici, e già poco incline al cambiamento. Nel DPCM confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5: sarà possibile spostarsi solo per motivi di necessità, lavoro o salute. Il coprifuoco, sarà in vigore anche a Natale e Capodanno. Una strategia per evitare affollati cenoni e giocate a carte tra amici.

Confermato il divieto di circolazione, le messe natalizie verranno dunque anticipate e inizieranno entro le 20:00. La Cei aveva già espresso in merito il proprio parere favorevole. Anche i preti catanesi si trovavano perfettamente d’accordo con la linea intrapresa del governo.

Shopping natalizio fino alle 21:00: chiusi i centri commerciali a Natale e Capodanno

Fino al 20 dicembre i centri commerciali rimarranno aperti nel weekend, ma chiusi nelle festività. I negozi potrebbero rimanere aperti fino alle 21:00 mantenendo ingressi contingentati

Scatta la quarantena per chi torna dall’Estero

Il governo, inoltre, si mostra favorevole all’ipotesi della quarantena per colori i quali torneranno dall’estero dal 20 dicembre.

E.G.