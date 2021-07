Fiorella Mannoia, 4 date in Sicilia

La rossa e riccia cantante di successo Fiorella Mannoia calcherà i palchi dei più importanti luoghi all’aperto d’Italia per il suo nuovo tour “Padroni di niente”.

Accompagnata dalla sua band si esibirà cantando live i brani del suo nuovo album che da appunto i nome al tour, oltre alle sue più importanti e famose canzoni.

Con un post su Instagram Fiorella Mannoia ha annunciato il ritorno sul palco: «Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia. Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare. E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un pò di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando».

Quattro le date in Sicilia per questo nuovo tour: sabato 7 agosto al Colonnato dei Domenicani a Linguaglossa, evento a cura di Puntoeacapo, nella programmazione della rassegna Sotto il Vulcano. Domenica 8 agosto all’Arena villa Dante a Messina. L’evento rientra nella programmazione della rassegna Messina Restarts. Martedì 10 agosto al Piazzale Stenditoio di Castellammare del Golfo, organizzato da Puntoeacapo. Mercoledì 11 agosto al Castello di Lombardia di Enna, organizzato da Puntoeacapo.

I biglietti sono acquistabili su Ticketone.