Fioccano le prime multe ad Adrano per spostamenti immotivati

Da mezzanotte sono scattate le norme di contenimento del contagio da Covid19 che vietano ogni spostamento se non per comprovato motivo.

Gli operatori di polizia durante il servizio di controllo del territorio di Adrano, in orario serale, hanno individuato quattro soggetti, tra i quali un minorenne, che si intrattenevano sulla pubblica via. Gli stessi, puntualmente identificati, non fornivano giustificazione valida in merito alla loro presenza fuori dalle proprie abitazioni, non avendo motivi di necessità, urgenza o lavoro oltre il coprifuoco.

I trasgressori, sanzionati, dovranno pagare una multa di ben 400 euro. Il minorenne, invece, è stato riaffidato ai genitori, invitati ad avere maggiore controllo sul figlio.

Sono in corso ulteriori controlli nel territorio del Comune di Adrano.

E.G.