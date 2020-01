Finalmente il weekend: cosa fare a Catania

Arriva il weekend e si accende la movida a Catania: ecco tutti gli eventi del fine settimana.

Venerdì 31 gennaio

Aspettando Agata. Proiezione documentario “Sotto un altro vulcano” al Santuario Sant’Agata al Carcere

“Sotto un altro vulcano” è il documentario che cerca di dare risposte, raccontando i giorni della festa, Agata e i catanesi attraverso interviste a religiosi, archeologi, storici dell’arte. Ma anche artigiani, artisti e performer che stanno recuperando e rielaborando elementi di identità. La proiezione, promossa da Identità Insorgenti, vede la collaborazione dell’Associazione Etna ‘Ngeniuosa,

Piovono mandorle di e con Roberta Corradin – Il Condominio alla Legatoria Prampolini

Per la rassegna “il condominio, Finestre sugli altri” Roberta Corradin ci conduce in un viaggio giallo che, come la Sicilia, è profumo, sapore, leggenda, mito, e molto di più con “Piovono Mandorle”.

HJO Jazz Orchestra // Glenn Miller Story al Teatro Ambasciatori

Per la stagione Swing 2019/2020 la Hjo Jazz Orchestra presenta Glenn Miller Story con musiche di G.Miller con la regia di Ezio Donato.

Tribute to ELVIS – The Jimmy’s live al Cortile Alessi

Il tributo più movimentato dell’anno quello al King del Rock ‘n Roll al Cortile Alessi: Elvis Presley. I The Jimmy’s vi condurranno nella Memphis degli anni ’50-’60 ripercorrendo tutte le tappe più importanti della vertiginosa carriera artistica del Re.

Clustersun live + dj Renato/G.lo at Mono

Al Mono preparatevi per una delle band di punta della nuova scena shoegaze/psych/post-punk: i Clustersun. Al concerto seguirà il dj set di Renato/G.lo.

Francesco Cusa al BarnAut

Opere destinate alla lettura solitaria e silenziosa prendono vita e si riarticolano decostruiti, frammentati, esplosi, macerie in movimento che lungi dal risultare incomprensibili, generano nell’ascoltatore immagini, suggestioni, curiosità, piacere e dolore, senza un momento di pausa. Musiche e recitazione sui testi di Francesco Cusa mentre Alice Ferlito: voce recitante/ Francesco Cusa drums al BarnAut.

Rooms – Il Venerdì della Dogana

Cammina, Mangia, Bevi, Divertiti, Balla: è questo il mantra di Rooms, all’Ecs Dogana.

Sabato 1 febbraio

“Rocco Hunt Libertà Tour ” all’Ecs Dogana

Il rapper napoletano Rocco Hunt in concerto all’Ecs Dogana per il “Libertà Tour”.

Samuel Storm Jam Session a La Chiave

Ritorna l’appuntamento con Samuel Storm e la sua Jam Session presso il pub La Chiave in via Landolina.

The CLASH VOL.6 al MA

Sul palco del MA di Catania si riaccendono i riflettori sui THE CLASH e Joe Strummer per il sesto atto di un evento targato Trinacria Beat Box con 15 musicisti siciliani che suoneranno e interpreteranno le principali canzoni della storica punk band inglese attiva dal 1976 al 1986.

Concerto di Sant’Agata al Teatro Massimo Bellini

Siamo tutti devoti tutti! Al grido d’esultanza del fiume di fedeli che inonda Catania per le celebrazioni agatine, si unisce con slancio il Teatro Massimo Bellini, che da diverse stagioni dedica alla Santa Patrona un concerto straordinario. Per l’occasione in prima linea artisti di vaglia: sul podio Antonino Manuli, maestro del coro Luigi Petrozziello, voce solista il mezzosoprano Josè Maria Lo Monaco.

My place – Qui e Ora Residenza Teatrale – AltreScene – Zo

“My place – il corpo e la casa” in scena allo Zo racconta tre donne non più giovani ma non ancora vecchie, certamente non perfette. Ma belle. Perché autentiche. E disposte, in uno show surreale, ad offrirsi al pubblico per quello che sono: corpi senza casa né spazio, sfrattate dal proprio io.

Domenica 2 febbraio

Alice Nel paese Delle Meraviglie Tea Party al Bonù

Grandi e piccini per un pomeriggio di allegria sorseggiando un profumatissimo the insieme ai personaggi del celebre romanzo di Lewis Carroll che la make up artist Martin Fu renderà reali al Bonù.

Una Notte al Castello Ursino

In occasione della Notte di Sant’Agata si terrà alle 21:00 una visita guidata del castello e delle collezioni custodite all’interno.

Overdrive | HallMusic X La Sala project

Il primissimo Overdrive – Hall Music Official Party, in collaborazione con Lasalaproject. I DjSet, cuore pulsante del party, saranno inseriti in un contesto simposiale, totalmente artistico, poetico, in cui i migliori Djs, musicisti, fotografi, make-up artists, stylists, modelle ed artisti in generale si metteranno a confronto Live per arricchire le anime di tutti i presenti.

Note di Gusto – Antonello Tonna e Laura Lo Re al Bloombar

Al via alla rassegna di appuntamenti “Note di gusto”al Bloombar di via Gemmellaro. Un’occasione per gustare insieme ottime ricette siciliane ascoltando musica dal vivo. Ad accompagnare la primissima serata saranno il Maestro Antonello Tonna (pianoforte) e Laura Lo Re (voce).

E.G.