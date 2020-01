Fiera di Sant’Agata 2020: via al bando per la gestione

Finite le festività natalizie, Catania si prepara all’evento più atteso dell’anno: le celebrazioni in onore di Sant’Agata. Per l’organizzazione della tradizione Fiera, l’Amministrazione comunale ha già bandito una gara ad evidenza pubblica.

«Il piazzale delle Carrozze del giardino Bellini e una porzione del viale vicino, sono i siti scelti per ospitare gli stand fieristici, scelta questa che salvaguarda il contesto ambientale dell’antico giardino e viene incontro anche al gradimento dei visitatori che, nella passata edizione, sono accorsi numerosi. Anche quest’anno, tenuto conto delle difficoltà economiche del Comune, si individuerà, tramite una gara ad evidenza pubblica, la società che si aggiudicherà la concessione per l’organizzazione, la realizzazione e la gestione della fiera su indicazioni dell’Amministrazione. Il concessionario, tra l’altro, destinerà un’area per il pronto soccorso sanitario, per le attività istituzionali dell’Amministrazione comunale e una zona per attività culturali e ludiche destinata ai visitatori», si legge in una nota del Comune di Catania.

«La società aggiudicataria curerà anche la realizzazione dell’illuminazione nei viali e nella scalinata centrale d’accesso da via Etnea. Nelle zone previste nel bando saranno installati non meno di 80 gazebo, uguali nel colore e nelle dimensioni, suddivisi per settore merceologico. Quest’anno inoltre, per volere dell’Amministrazione, gli stand dovranno privilegiare i prodotti tipici della festa di Sant’Agata o esibire riferimenti alla Festa della Patrona. Nel piazzale delle carrozze sarà sistemata l’area cosiddetta ‘food’ destinata al cibo e alla sua consumazione. La Fiera si svolgerà dall’1 al 6 febbraio, particolare cura sarà destinata alla vigilanza e alla tutela del verde pubblico nonchè al mantenimento della pulizia in tutto il parco», conclude così la missiva.

E.G.