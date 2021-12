Fiera del Disco, tra vinili e poster delle band del cuore

Sabato 4 e domenica 5 dicembre arriva a Catania la Fiera del disco.

Per la tredicesima edizione della Fiera del disco, unica tappa in Sicilia a Catania al Grand Hotel Excelsior.

Un evento super atteso per i collezionisti, gli amanti dei vinili a 33 e 45 giri, i MIX, i CD.

Nel cuore pulsante della città in Piazza Giovanni Verga, presso il Grand Hotel Excelsior, arriva l’attesissima Fiera del disco.

Per quest’anno, in Sicilia, la fiera si svolgerà esclusivamente a Catania a causa delle restrizioni dettate dal Covid.

Un’occasione per scovare vinili a 33 e 45 giri, MIX e CD da collezione e non solo. Un’occasione per riscoprire la passione per la musica, per i vecchi poster appesi nelle stanze, per ritrovare gadget originali e autografi delle band e dei cantanti del cuore.

Una Fiera che grazie ai suoi espositori provenienti da tutta Italia coinvolge ogni genere musicale: metal, pop, rock, disco dance, soul, jazz, classica, hip hop, soul.

Non solo un’occasione per trovare dischi e gadget rari, ma anche un’occasione per incontrare gente del settore, appassionati si musica e collezionisti.

La Fiera del Disco sarà aperta sabato 4 e domenica 5 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00. E’ necessario essere muniti di Green pass. Tra i servizi offerti troverete anche un’area food & drink.

Durante l’evento sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori. Potrete inoltre diventare parte attiva di una Community di appassionati, con cui condividere la Vostra passione per la musica e per il vinile!