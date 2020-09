Fiamme divorano un fienile a Vizzini

Vastissimo incendio dilaga da un fienile con oltre 400 balle di fieno, in contrada Torretta a Vizzini. La notte scorsa, infatti, le squadre dei Vigili del Fuoco, sono intervenute per domare le fiamme all’interno della struttura. All’interno: dei mezzi utilizzati per triturare il fieno e una mungitrice elettrica, tutti rimasti coinvolti nell’incendio. Le fiamme rosse coadiuvate dalla Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania. Inviata un’autobotte di rincalzo con personale dalla Sede Centrale. Sul posto presenti, inoltre, l’Arma dei Carabinieri della stazione locale per verificare i danni. Non si esclude l’origine volontaria.

G.G.