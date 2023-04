Il documentario “Uova di seppia” diretto da Roberto Lo Monaco vince il “Premio Earth day 2023” del Festival del cinema di Cefalù. Il cortometraggio della durata di 14 minuti racconta come, ogni primavera, la seppia comune (Sepia officinalis) inizia un lungo viaggio dal mare profondo verso le coste sabbiose del mare Adriatico. L’accoppiamento è ciò che li porta in quella zona. È il periodo dell’anno in cui i pescatori artigianali preparano i loro attrezzi da pesca per catturare questa preziosa specie. Una volta intrappolata, la seppia attacca le sue uova agli attrezzi da pesca che vengono distrutte dalle pratiche di pulizia dei pescatori. Ricercatori e pescatori devoti raccontano quanto questa pratica sbagliata possa compromettere la sopravvivenza di una specie fragile che vive solo un anno e depone le uova solo una volta nella vita. Ha prodotto il documentario il gruppo di ricerca di biologia e sviluppo, Disva, del Politecnico universitario delle Marche.

Roberto Lo Monaco è nato a Roma il 2 gennaio 1991. Da sempre appassionato di natura e mare. Per seguire la sua passione si è iscritto al corso di scienze biologiche all’Università di Roma Tre. Ha proseguito gli studi con un master in biologia marina all’Università Politecnica delle Marche. Parallelamente al percorso universitario, si avvicina sempre più alle arti audiovisive e alla fotografia, approfondendo le sue conoscenze nei programmi di montaggio video, grafica e animazione, fotografia, tecniche di ripresa aerea e subacquea. Dopo un periodo trascorso all’estero, ha fatto di questa passione il suo lavoro collaborando con gruppi di ricerca universitari per la realizzazione di documentari scientifici a scopo divulgativo e promozionale. «La natura e la scienza – dice – ci mostrano cose incredibili ed è proprio questo che vorrei mostrare nei miei documentari. Il mio obiettivo è un documentario scientifico che parli di natura e scienza. Per me comunicazione della scienza significa raccontare una storia in cui i protagonisti sono la passione per la ricerca scientifica, l’entusiasmo per le nuove scoperte e la bellezza della Natura».

Il Festival del Cinema di Cefalù aderisce a Earth Day Italia. E con l’hashtag #onepeopleoneplanet entra nel “Villaggio per la terra” contribuendo con il suo programma. Le manifestazioni in occasione dell’Earth Day organizzate dal Festival del Cinema di Cefalù hanno ricevuto il patrocinio dal presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi. Le iniziative del Festival sono state inserite, e sono le uniche per tutto il territorio, sulla mappa di Earth Day internazionale.