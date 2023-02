I fuochi sono stati esplosi a Villa Pacini e l’esibizione musicale è stata realizzata dal coro Tovini.

Tra sacro e profano, la terza festa più importante al mondo, dopo la Settimana Santa di Siviglia e la Festa del Corpus Domini di Guzco in Perù, entra nel vivo.

Una delle processioni più importanti e partecipate tanto da essere stata dichiarata, nel 2005, patrimonio dell’Unesco, come Bene Etno-antropologico della città di Catania.

Comincia anche l’offerta della cera durante la processione del fercolo di Sant’Agata.

Il percorso della processione del fercolo

via Cardinale Dusmet, via Calì, via Vittorio Emanuele II, piazza dei Martiri, via VI Aprile piazza, Papa Giovanni XXIII , viale della Libertà, piazza Iolanda, via Umberto, via Grotte Bianche, piazza Carlo Alberto, via San Gaetano alla Grotta, piazza Stesicoro, via Cappuccini, piazza San Domenico, via Santa Maddalena, via Plebiscito, via Vittorio Emanuele II, piazza Risorgimento, via Aurora, via Palermo, piazza Palestro, via Garibaldi, via Plebiscito, via Cristoforo Colombo, via Cardinale Dusmet, piazza Duomo.