Oggi è la festa di San Giuseppe, padre e protettore delle famiglie, ma anche dei poveri e degli orfani e dei falegnami e delle ragazze da marito.

Ecco perchè oggi si celebra anche la “Festa del papà”, Giuseppe nella Bibbia infatt è il padre che con il suo lavoro sostiene Maria e il piccolo Gesù.

Questa festa viene celebrata in quasi tutto il mondo, ma ogni Paese la declina in base alla sua storia e alle sue tradizioni. Per questo non esiste un’unica data condivisa in cui viene festeggiata.

In Italia, come detto la festa del papà cade il 19 marzo perché, secondo la credenza, è il giorno in cui morì San Giuseppe, padre putativo di Gesù.

Sono tanti i comuni siciliani che oggi ricordano questa ricorrenza, con tradizioni diverse.

La festività religiosa, che prima cadeva tra il 25 e 26 dicembre, è stata spesso spostata fino ad arrivare al 19 marzo, nel 1479, quando entra nel Breviario, per poi attestarsi in questa data.

Tra i vari riti la Vampa, la Questua per raccogliere derrate alimentari da donare ai poveri, la realizzazione dei Pani, il Banchetto da offrire a bisognosi e le promesse di matrimonio da affidare alle mani preziose del Santo. la Vampa, la Questua per raccogliere derrate alimentari da donare ai poveri, la realizzazione dei Pani, il Banchetto da offrire a bisognosi e le promesse di matrimonio da affidare alle mani preziose del Santo. La vampa è molto sentita a Palermo, ed è stata più volte accostata al culto del Sole, che proprio in questo periodo riprende vigore.

In alcuni paesini della Sicilia orientale, invece avviene la benedizione dei pani e la cosiddetta “festa delle verginelle”, che coinvolge delle adolescenti, che partecipano alla celebrazione eucaristica a cui segue un ritiro, caratterizzato da preghiere e momenti ludici.

Il convivio da una sorta di “potere agli alimenti” facendoli diventare offerta primaziale e pasto rituale. Le ragazzine si dedicano alla realizzazione di questo banchetto, chiedendo in cambio al Santo un buon matrimonio.

I dolci tipici di San Giuseppe