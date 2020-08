Ferragosto: niente tende sulle spiagge di Fondachello e Sant’Anna

Send an email

Il sindaco di Mascali Luigi Messina richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 9 agosto 2020 per contrastare la formazione di assembramenti sulle spiagge libere del territorio di Fondachello e Sant’Anna.

Nel provvedimento si stabilisce il divieto di accesso alle spiagge libere del territorio del Comune di Mascali nelle frazioni balneari di Fondachello e San Anna, dalle 21,00 alle ore 6,00 nei giorni 10 – 11 agosto e 14 – 15 agosto quindi la notte di Ferragosto. L’ordinanza si pone come obiettivo primario il distanziamento sociale con limitazioni delle percentuali di fruizione degli spazi a servizio dell’utenza in locali e ristoranti, per tutta la stagione balneare, fino al 30 settembre 2020. La Polizia locale e le forze dell’ordine assicureranno il rispetto dell’ordinanza sindacale.

I trasgressori saranno puniti severamente con sanzioni che vanno dai 400,00 fino a 3.000,00 euro.

E.G.