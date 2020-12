FCE ufficializza tratta Misterbianco-Belpasso-Paternò

Salvatore Fiore, direttore di FCE, ufficializza, stamane, presso il Comune di Belpasso la futura tratta della Metropolitana: Misterbianco centro – Belpasso/Piano Tavola – Paternò.

Fiore, durante la presentazione, ha, inoltre, mostrato le planimetrie e i progetti che riguarderanno questa specifica tratta che, quindi, comprenderà, tra parcheggi e aree di sosta, 3 stazioni. La 1° sarà quella di Belpasso/Piano Tavola. Questa sorgerà nell’attuale stazione della Circumetnea e sarà totalmente interrata con uno spazio pubblico in superficie. La 2°, invece, prenderà forma in corrispondenza di Etnapolis, mentre, la 3° sarà a Giaconia.

“Un risultato incredibilmente positivo-commenta il sindaco Daniele Motta-per la popolazione, anche scolastica, del nostro territorio. Nel giro di pochi anni, infatti, potrà usufruire di un servizio importante in termini di mobilità con delle conseguenti ricadute positive sulla vita di tutti, in primis risparmio di tempo e costi nelle attività e gli spostamenti quotidiani, nonché la comodità di raggiungere il centro di Catania in pochi minuti”.

Il progetto entro il 2021 sarà presentato dalla FCE ai Comuni e alla regione per averne approvazione nonché acquisire il finanziamento. Entro la fine del 2022, invece, i lavori saranno ufficialmente avviati; si stima il completamento entro il 2027.

