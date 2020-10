Fce: tamponi su tutto il personale 2 gli autisti ricoverati

Send an email

Tamponi a tappeto alla Ferrovia Circumetnea: altri tre i positivi al Covid, mentre, sono 2 gli autisti contagiati e ricoverati. Contagiata, inoltre, anche una capostazione, moglie di un autista.

Due autisti contagiati

Sono 2 gli autisti della Fce ricoverati: Alfio Papa 62 anni, attualmente, ospedalizzato con ventilazione di ossigeno. Papa, nelle ultime settimane, ha guidato l’autobus con a bordo anche 50 persone, rispettando tutte le norme anticovid, come previsto dal dpcm. “È assurdo- commenta Papa a Livesicilia-che sia consentito agli studenti e ai lavoratori, di viaggiare fianco a fianco in un luogo chiuso come gli autobus”. Il 62enne, inoltre, spesso ha fatto la spola tra Randazzo, diventata zona rossa ieri, e Catania.