Fausto Puglisi è il nuovo Direttore Creativo della Maison Roberto Cavalli

Send an email

Fausto Puglisi è il nuovo Direttore Creativo del brand Roberto Cavalli. Lo stilista è già al lavoro per la nuova collezione della maison che sarà presentata a gennaio 2021.

«Sono onorato e orgoglioso di portare avanti l’eredità di questo marchio straordinario – afferma Puglisi- e sopra ogni cosa di continuare a sostenere l’immagine di glamour e raffinatezza di Roberto Cavalli. Voglio sviluppare le mie idee di inclusione, bellezza e amplificare il dialogo tra culture, diversità ed estetica moltiplicata – sottolinea lo stilista -. Questa è un’opportunità unica per scrivere un nuovo capitolo nella storia di Cavalli, continuando a celebrare l’eredità di artigianato e di eccellenza italiana».

Fausto Puglisi è nato a Messina nel 1976, si è trasferito negli Stati Uniti nel 1999 per poi fondare nel 2010 l’etichetta che porta il suo nome. Dal 2013 al 2017 Puglisi è stato direttore creativo di Ungaro.

Lo stile fiducioso ed energico di Fausto Puglisi è un intreccio di influenze culturali riccamente ricercate cucite in confezioni realizzate in modo impeccabile. Con un’attitudine moderna e un brivido di sensualità, questa originale combinazione di moda ha avuto risultati esplosivi. Abiti che hanno attirato rapidamente l’attenzione di editori e buyer internazionali e catapultando Puglisi sotto i riflettori come uno dei talenti della moda più brillanti del settore.

Le sue creazioni, cariche di audaci contrasti, riflettono sia le sue origini italiane che il suo fascino per tutti gli aspetti della cultura americana.

Ph Credits: Filippo Fior