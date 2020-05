Fase 2 a Catania: verso la riapertura di Villa Bellini

Catania si prepara ad affrontare la tanto attesa fase 2 a partire da lunedì 4 maggio. Tra pochi giorni, infatti, il sindaco di Catania ha disposto la riapertura di Villa Bellini, del parco Gioeni, del parco Gemmellaro e della Villa Pacini.

«La riapertura controllata dei più grandi parchi comunali di Catania, già da lunedì, segna anche simbolicamente una ripresa delle attività. Una città che non può stare ancora ferma per via di provvedimenti nazionali che non tengono conto degli indici di contagio prossimi allo zero che si registrano in Sicilia», ha dichiarato il primo cittadino.

Per preparare i “polmoni verdi” della città, l’assessore Fabio Cantarella ha fatto avviare, già da diversi giorni, intensi lavori di ripulitura, scerbamento e sanificazione.

E.G.