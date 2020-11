Fame? Pizzerie delivery a Catania

La voglia di pizza non aspetta la riapertura delle attività. Ecco una lista di alcune pizzerie a Catania e provincia che consentono asporto e delivery.

Locanda Cerami Catania Lungo la barocca via Crociferi, di Catania, accogliente angolo del gusto e dei sapori. Una cantina ben fornita e oltre 40 tipi di pizza. “Questa porta non la chiuderemo MAI” si legge nella pagina social della pizzeria: asporto dalle 18:00 alle 22:30.

Pizzeria Deposito Bagagli Catania La Pizzeria Deposito Bagagli nasce dalla passione per la buona pizza lievitata 72 ore. Sita a Catania presso Piazzetta Sebastiano Addamo consente l’asporto tutte le sere dal Lunedì alla Domenica; ma anche delivery tramite app di Just Eat, Socialfood e Glovo.

Cortile Siciliano Tremestieri Etneo Cortile Siciliano è un ristorante, pizzeria e griglieria. Troverete una vasta selezione di vini. Gusto e passione, tradizione e innovazione, ricerca dei sapori più antichi e degli ingredienti naturali più salutari. Si trova in Via Marletta 9, Tremestieri Etneo: “Vi ricordiamo che siamo presenti con i servizi take away e delivery sia per la pizzeria che per il ristorante” si legge nella pagina Facebook. Non solo pizza e ristorante ma anche fritture: “Anche a casa il nostro il Granfritto è perfetto per iniziare! Arancini, panelle, verdure croccanti, crispelle bianche e nere, verdure fresche preparate quotidianamente”.

Antichi Proverbi Nicolosi Via Mario Rapisarda 2, Nicolosi. Anche la famosa pizzeria di Nicolosi rimarrà aperta con servizio di asporto dalle 19:00 alle 22:00 e consegne a domicilio gratuite dalle 19:00 alle 23:30. Il menù è consultabile online.

Le Quinte Catania “Dietro LeQuinte c’è il caos distillato in uno spazio molto piccolo.” ubicata presso Via Coppola 42, Catania. Disponibile per consegna a domicilio dalle 19:00 alle 23:00 dal Martedì alla Domenica, così come per il Take Away, negli stessi giorni, dalle 19:00 alle 22:00. Inoltre, con un ordine minimo di 10 euro, la consegna a casa sarà gratuita.

Al Vicolo Pizza&Vino Catania Ubicata presso Via del Colosseo 5/7 a Catania la pizzeria Al Vicolo consente sia l’asporto fino alle 22:00 che il servizio delivery fino alle 23:00 con foodys.it ma anche con il numero fisso, della stessa pizzeria.

Sito presso Piazza Mazzini, ad Acireale, la pizzeria Frumento garantisce servizio a domicilio dalle 18:00 alle 23:00 e servizio da asporto dalle 18:00 alle 22:00. Consegne ad Acireale e comuni limitrofi.

7+ Nicolosi-Catania Nicolosi: Viale della Regione 7. Catania: Via Sant’Euplio 78. Regolarmente aperti con il servizio Take Away e Delivery, prenotabili sia tramite telefono fisso che tramite app: Just eat, Glovo, Socialfood.it, Wedelivery.

5 Panetti Catania Via Milano 59, Catania, la pizzeria 5 Panetti continua a fare asporto e consegne a domicilio dalle 19:00 a 00:00. Sulla pagina social, Facebook disponibile anche il menù.

Pizza Inn Catania Pizza INN offre un’ampia scelta fra pizze classiche e pizze speciali, grazie alla fantasia del pizzaiolo. I clienti potranno sbizzarrirsi nella scelta dei condimenti ed ordinare comodamente da casa delle buonissime pizze. Asporto e consegne a domicilio dalle 18:30 alle 23:30. Pizza Inn ha 3 filiali: Via Monserrato 91, Catania; Via Francesco Lojacono 67, Barriera (Catania); Via Europa 14, San Gregorio di Catania.

Pizza Inn contro lo spreco alimentare

La sede di Via Monserrato, nel cuore di Catania, porta avanti già dal Lockdown della scorsa primavera, una battaglia contro lo spreco alimentare, distribuendo, gratuitamente, i prodotti alimentari in esubero, ai più bisognosi.

Parlando con Tobia, responsabile di Pizza Inn di Via Monserrato, apprendiamo che, durante l’emergenza epidemiologica, della scorsa primavera, le pizze venivano destinate, in maniera gratuita, o tramite donazioni di privati, ad enti quali la Comunità di Sant’Egidio per la redistribuzione ai senza tetto. “Durante il lockdown, della scorsa primavera molte sono state le donazioni da parte di privati cittadini verso i più bisognosi: solitamente pagavano una pizza da donare”, commenta Tobia. “Abbiamo finanziato l’asporto in maniera del tutto autonoma e grazie all’aiuto dei clienti; centinaia- continua Tobia- le pizze donate durante il lockdown primaverile”.

Nella pagina Facebook della pizzeria un appello lanciato verso tutti i colleghi ristoratori ha l’obbiettivo di invitare a “raccogliere i viveri avanzati dalle loro cucine” per ridistribuirle a chi ne ha bisogno.

G.G.