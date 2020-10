Falsari in azione finiscono in manette nel centro commerciale “Porte di Catania”

Falsari in azione finiscono in manette nel Centro Commerciale “Porte di Catania”. Sono il 29enne catanese Alessandro Palmieri e la compagna di 44 anni.

Più volte, i due, hanno tentato di piazzare due banconote da 50 euro, nei diversi negozi del parco commerciale, fino a riuscirci, in un bar, dove hanno acquistato dei succhi di frutta. Tuttavia, mentre tentavano di “spendere” anche l’altra banconota, si imbattono nel cassiere del bar che si era accorto della banconota falsa. I due, quindi, per evitare problemi, gli restituiscono i frutti di frutta, appena comprati. Ma l’epilogo non è positivo per i due. Una delle potenziali vittime, infatti, chiamando il 112 riesce a far bloccare la coppia criminale, avvistata anche tramite telecamere di video-sorveglianza. Alla vista dei Carabinieri l’uomo tenta di stracciare le banconote, ma, ormai, è troppo tardi.

G.G.