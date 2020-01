Fallito colpo “esplosivo” al bancomat BPM di Valverde

Volevano far esplodere lo sportello bancomat della filiale BPM di corso Vittorio Emanuele III a Valverde: colpo fallito per una banda di malviventi.

Intorno alle 03:20 di stanotte, è scattato l’allarme nei pressi della banca. L’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania ha costretto i ladri a fuggire a mani vuote. Sul posto, però, hanno lasciato tre “ricordini”. Sia la “marmotta” (viene così definita in gergo) contenente l’esplosivo che le due autovetture utilizzate per il colpo, una Lancia Y e una Fiat Bravo, entrambe rubate.

In questi istanti, gli artificieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Catania stanno ponendo in sicurezza l’ordigno. Indagini in corso.

E.G.