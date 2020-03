Si spaccia giornalista per diffondere fake news sul Covid-19

Ha creato una falsa pagina su Facebook per diffondere terrore e spavento in un momento delicato come questo. È l’accusa che pende su una 27enne di Adrano.

I militari infatti, a seguito di serrate indagini informatiche, sono riusciti ad individuare una ragazza che falsificando il logo del profilo dell’emittente locale “VideoStar” si era spacciata per giornalista. La donna ha così diffuso sui social media la falsa notizia che nel comprensorio di Adrano e Biancavilla c’erano 7 casi di contagio dal virus.

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno così denunciato la ragazza adranita per procurato allarme.

E.G.