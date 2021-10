Experimenta Siciliae, il successo della 1ª edizione

Experimenta Siciliae, un successo per il primo travel experience summit.

Si è conclusa la prima edizione di Experimenta Siciliae, il primo travel experience summit a sostegno della Blue Economy legato allo sviluppo costiero della Sicilia orientale.

Più di 50 operatori turistici locali e 35 buyers provenienti dall’Italia e dall’estero insieme a una decina di giornalisti nazionali e internazionali hanno aderito al progetto provando dal vivo le bellezze della Riviera Jonica Etnea della Sicilia Orientale.

L’evento, promosso dal FLAG Riviera Jonica, aveva come focus il sistema Etna- Mare. Un nuovo modo per raccontare le potenzialità della Riviera jonica-etnea orientando l’offerta in un mercato dove il turista ha un ruolo attivo nell’esperienza di viaggio. Un viaggio coinvolgente nella Sicilia Orientale che permette al turista di poter approfondire la propria relazione con il luogo sviluppando un reale interesse.

Gli incontri B2B si sono tenuti nella suggestiva location di Palazzo Vigo a Riposto dove gli operatri lcali hanno promosso i loro servizi ai buyers di settore.

«Abbiamo creato un’opportunità unica per la Sicilia, un’occasione per gli operatori per far conoscere le proprie attività esperienziali a un pubblico nazionale e internazionale. – sottolinea Danilo Catania CEO di Scirocco srl, azienda che ha curato l’organizzazione dell’evento – Abbiamo creato con Experimenta Siciliae un modo nuovo e unico per vivere e “vendere” il territorio attivamente, raccogliendo dei feedback interessanti che nei prossimi giorni condivideremo con gli operatori del settore. La Sicilia, e in particolare la Riviera jonica-etnea, ha delle opportunità uniche in cui poter coniugare bellezze paesaggistiche con storia, tradizione e cultura. Abbiamo la possibilità di declinare tutto questo in esperienze uniche che rappresentano il piacevole ricordo del turista. Abbiamo la seria possibilità di aumentare i flussi turistici nel nostro territorio. Con la cooperazione delle professionalità del settore pubblico e privato sentiamo questo obiettivo ancora più vicino.»