Send an email

Ex cinema Experia affidato a Unict per lezioni e attività didattiche

L’ex cinema Experia torna a vivere come plesso didattico per l’Università di Catania. Raggiunto accordo tra la Regione e Unict. L’Experia, quindi, ospiterà, dai prossimi giorni, lezioni e attività didattiche. L’accordo, raggiunto stamane alla presenza del presidente Musumeci, del rettore Priolo e del direttore generale La Via, prevede, pertanto, l’utilizzo di un grande auditorium dal bacino di 240 posti con annessi spazi esterni.

“Recuperiamo un bene di indubbio interesse storico”

Mediante la convenzione odierna, l’Università utilizzerà l’immobile per attività didattiche, provvedendo alla manutenzione ordinaria tra cui servizi relativi alla vigilanza e alla pulizia. Alla Regione, invece, rimangono gli oneri della manutenzione straordinaria.

“Finalmente torna a rivivere questo spazio che ha ospitato il cinema Experia”, commenta il rettore. “Già dall’inizio della prossima settimana vi accoglieremo, pur nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza anti-Covid”. “Ringrazio il presidente Musumeci, l’Ersu e la Soprintendenza- continua Priolo- per la particolare sensibilità dimostrata, che ci consente di dare una risposta logistica immediata al ‘boom’ di iscrizioni”.

G.G.