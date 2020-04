Evadono per festeggiare Pasquetta: in manette padre e figlio

La grigliata tra amici era un appuntamento irrinunciabile, anche se agli arresti domiciliari. Così i Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato il 45enne Nino ed il 21enne Antonio Longo. Padre e figlio sono responsabili di evasione.

I militari infatti, nel corso dell’effettuazione dei servizi per il contrasto all’epidemia da coronavirus, hanno trovato i due in via Aristotele. Entrambi, in violazione del loro stato gravato dalla detenzione domiciliare il primo e da una misura cautelare il secondo, avevano pensato bene di festeggiare le ricorrenze pasquali, organizzando una sorta di pic nic unitamente ad altre persone.

Agli arrestati, inoltre, i militari hanno elevato la prevista sanzione.

E.G.