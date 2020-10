Evade dai domiciliari in cerca di un “lavoretto”: arrestato

Arrestato il 22enne Antony Saverio Pantò, responsabile di evasione e possesso ingiustificato di grimaldelli. L’uomo, vecchia conoscenza dei militari, al momento dell’avvistamento da parte di una pattuglia, doveva trovarsi ai domiciliari, in quanto responsabile di tentato furto commesso, lo scorso luglio, all’interno di una ditta di forniture agricole, nel quartiere catanese “Zia Lisa”. Il giovane, alla guida di una vettura, era sprovvisto di patente, inoltre, all’interno dei veicolo diversi i quantitativi rinvenuti di grimaldelli e attrezzature per lo scasso. Gli strumenti erano i medesimi adoperati per depredare 130 metri di cavi di rame in una cabina elettrica all’interno di una ditta, qualche mese fa, provocando un danno all’Enel di oltre 5.000 euro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, si trova, nuovamente, agli arresti domiciliari.

G.G.