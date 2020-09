Evade dai domiciliari e va in cerca di crack: riarrestato

Evade dai domiciliari per una dose di crack. Arrestato in flagranza di reato Danilo Concetto Carchiolo, catanese, di 31 anni. L’uomo, era posto ai domiciliari dopo aver razziato la colonnina del distributore della Q8 di via Marco Polo a San Giovanni La Punta lo scorso 20 agosto. Inoltre, durante l’accaduto, ha cercato di scappare investendo, con il proprio scooter, le forze dell’ordine. Quest’oggi, quindi, il medesimo è stato riconosciuto mentre transitava in Via Plebiscito. Aveva appena acquistato una dose di crack.

G.G.