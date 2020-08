Etna&Wine, il tour tra escursioni e degustazioni che rilancia il turismo

Riscoprire l’Etna, le sue eccellenze e il territorio come volano per un turismo sostenibile e responsabile attraverso il Tour “Etna & Wine”. Questa l’idea nata dalla collaborazione tra La Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna e Sicily Into Nature.

Un connubio tra esperienza naturalistica e degustazione in cantina di vino e prodotti tipici locali, per conoscere un territorio vario e ricco come l’Etna con la sua natura selvaggia. Un invito ai turisti a non lasciare la Sicilia, senza aver provato le antiche tradizioni di un popolo che è riuscito a coltivare i suoi gioielli per secoli, in una terra altamente fertile, a volte surreale ma sempre generosa.

Il tour prevede un’escursione in fuoristrada che durerà mezza giornata attraverso le zone più belle e caratteristiche del nostro vulcano, fino a sfiorare quota 2000 mt. Paesaggi mozzafiato, crateri ormai spenti di rara bellezza, faranno da cornice a un’esperienza ricca di un incessante alternarsi di luci, colori e odori.

L’itinerario è un racconto delle bellezze geologiche, faunistiche, botaniche e storiche di un territorio unico che si conclude con una degustazione di vini Etna Doc ed un light lunch in cantina.

«Strada del Vino e Dei Sapori dell’Etna è un’Associazione che racchiude al proprio interno una varietà di Aziende che rappresenta il nostro Vulcano, dai vini, ai prodotti tipici alle guide escursionistiche – racconta Gina Russo, presidente dell’Associazione – trovare un modo differente di far conoscere il nostro territorio e i nostri prodotti nel rispetto delle norme sanitarie che questo determinato momento storico ci impone è venuto naturale. L’Associazione nasce con l’idea di proporre la collaborazione sana e propositiva tra le diverse realtà che la animano e questo Tour rappresenta in pieno quello che da anni ci impegniamo a realizzare».

Un viaggio alla riscoperta del nostro Vulcano attraverso i suoi paesaggi suggestivi e i suoi prodotti del carattere forte espressione del territorio etneo.

Il Tour è fruibile per piccoli gruppi di partecipanti a vettura e prevede un’escursione di mezza giornata con: guida escursionistica, jeep con conducente, visita di una cantina con degustazione di 2 calici di vino Etna Doc un piatto degustazione di prodotti tipici (salumi, formaggi, bruschette, vegetali) e un piatto di pasta tipico siciliano, pick up e rientro a Zafferana Etnea presso il parcheggio del parco comunale. Verrà fornita come attrezzatura a tutti i partecipanti un casco, una torcia e dei bastoncini per escursione trekking. Abbigliamento consigliato: scarpe chiuse o da trekking, pile/maglione, giacca antivento/ antipioggia.

Per info e prenotazioni: https://www.stradadelvinodelletna.it/tour-etna-wine

E.G.