Etna Comics, un’edizione da decimo anniversario

Finalmente, le date di Etna Comics 2022!

Con un video divertente, realizzato dal fumettista siciliano Sergio Algozzino e con la partecipazione dei membri dello staff del doppiatore e youtuber Maurizio Merluzzo, Etna Comics annuncia il suo ritorno.

Dall’1 al 5 giugno 20220, nell’ormai “casa” Le Ciminiere di Catania, EtnaComics torna con un’edizione che si è fatta attendere e che sarà senz’altro ricca di novità.

Il decimo anniversario di Etna Comics rappresenta quindi un segnale di grande speranza per il mondo degli eventi, per la città di Catania e per il mondo dei fumetti.

Il Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop, nato nel 2011, è diventato in breve tempo tra le più importanti e partecipate manifestazioni di settore del nostro paese.

Tra le novità dell’edizione 2021, la prima area in tutta Italia dedicata al fumetto erotico di Taboocom.